Federer passa fácil por Edmund e avança às quartas de Indian Wells

Na noite desta quarta-feira (13) a quadra 1 do BNP Paribas Open vivenciou mais um atropelo do #3 Roger Federer. Na ocasião o suíço passou fácil pelo #22 Kyle Edmund, fazendo 6/1 e 6/4 em apenas 64 minutos. Partida marcou o primeiro encontro entre os jogadores.

Vindo do título de Dubai, Roger somou sua oitava vitória seguida com o bom resultado em cima do britânico. Federer é runner-up do torneio e busca a conquista do sexto título no deserto californiano.

Sempre servindo com extrema perfeição, Roger enfrentou sete break points durante toda a partida - salvos com maestria. O multi-campeão quebrou o serviço do jovem adversário em três ocasiões, sem deixar muita margem para que o britânico pudesse entrar de fato na partida.

Federer disparou seis aces e zerou em dupla falta; Edmund fechou com quatro aces e três dupla faltas. O suíço venceu 69% dos pontos no serviço e 42% com bolas de devolução. Dos 108 pontos disparados, 63 ficaram na conta do ex líder mundial.

Confirmado nas quartas de final, Federer agora busca uma vaga nas semis do ATP Master 1000 de Idian Wells o #67 Hubert Hurkacz, que surpreendeu ao despachar o canadense #25 Denis Shapovalov em três sets.