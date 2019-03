Thiem derrota Karlovic em menos de uma hora e está nas quartas de Indian Wells

O #8 Dominic Thiem está nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Em partida pela quarta rodada do torneio, o austríaco derrotou o #89 Ivo Karlovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 59 minutos de duração.

Foi um jogo bem tranquilo para Thiem. Ele sabia que teria que se manter muito bem focado em seu serviço e conseguir pressionar o adversário sempre que tivesse a oportunidade, para ter alguma chance contra o grande sacador que Karlovic é. E foi exatamente o que ele fez.

O austríaco abusou de golpes colados ao corpo do oponente, tanto no saque quanto nas devoluções. Ele também utilizou muito bem o top spin e as bolas anguladas, para tirar o outro da sua zona de conforto, que seria bater de baixo para cima, parado, fazendo com que a pessoa do outro se mexesse.

Esse cenário resultou em uma quebra em cada set para Thiem, o suficiente para que ele garantisse a vitória. No primeiro, ele conseguiu o feito na hora exata, quando Karlovic sacava com 4/5 no placar. No segundo, o austríaco aproveitou o nervosismo do adversário por estar atrás, e quebrou logo no seu segundo serviço. Com os pontos e os games jogados de forma rápida, o número oito do mundo encerrou a história em menos de uma hora.

Dominic Thiem vai agora às quartas de final do BNP Paribas Open para enfrentar o francês #19 Gael Monfils, que atropelou o alemão #39 Philipp Kohlschreiber em sets diretos, parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 57 minutos de confronto.