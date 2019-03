Monfils passa por cima de Kohlschreiber e vai às quartas em Indian Wells

O #19 Gael Monfils voou em quadra na madrugada desta quarta (13) para quinta (14) e garantiu vaga para as quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, disputado nos Estados Unidos. O francês passou por cima do #39 Philipp Kohlschreiber, aplicando 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 57 minutos.

Foi um verdadeiro passeio de Monfils. Desde o início, o tenista mostrou confiança e um grande poder físico, técnico e mental. Algoz de Djokovic, o alemão veio para partida tentando jogar reto e firme, mas a tática não deu certo, principalmente porque o adversário estava em uma noite quase perfeita e não permitia muitas oportunidades para que ele atacasse.

O francês jogou com força, mas precisão, e o arsenal de golpes que possibilitou isso foi enorme. O saque rápido e bem angulado não deixava nenhuma abertura para o adversário. Ele teve mais de 70% de aproveitamento tanto no primeiro quanto no segundo serviço, e não chegou a ter nenhum break point contra.

Além disso, Monfils foi brilhante na devolução também, a chave para o sucesso na partida. Ele conseguiu devolver 89% dos saques do adversário, muitas vezes já com winners ou então com bolas profundas que obrigavam o tenista do outro lado a simplesmente devolver a bola, e ele então mandava no ponto com a direita.

A superioridade do francês foi tanta que Kohlschreiber inclusive levou um pneu, no primeiro set. No segundo, ainda conseguiu confirmar dois games de serviço, mas mesmo assim, de maneira bem complicada. O resultado não podia ser outro se não de um triunfo arrasador do francês, em menos de uma hora.

Com a vitória, Gael Monfils avança às quartas de final para enfrentar o #8 Dominic Thiem. O austríaco também passou tranquilo pela quarta rodada, com placar de 2 sets a 0 para cima do #89 Ivo Karlovic.