Seguro, Federer bate Hurkacz e espera Nadal nas semis do Masters 1000 de Indian Wells

Jogando com segurança e firmeza, o #4 Roger Federer bateu o jovem polonês #67 Hubert Hurkacz - que eliminou Pouille, Nishikori e Goffin nas fases anteriores do torneio - por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h13 de partida, e garantiu-se nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Em um primeiro set marcado pelo bom aproveitamento de pontos ganhos no 1° serviço dos tenistas - principalmente no de Federer, que não cedeu um break point sequer -, um game mal jogado por Hurkacz fez a diferença. Cometendo erros bobos, o polonês foi quebrado e viu o suíço abrir vantagem. Sacando com maestria e jogando a vontade, o tetracampeão fechou em 6/4 sem sustos.

Na segunda parcial, Federer manteve o embalo, quebrou o serviço do polonês nos games iniciais e abriu 3/1. A partir daí, assim como fez no set anterior, o suíço controlou a superioridade no placar até o fim. Salvando um break point no game decisivo, o ex-número um do mundo decretou a vitória com outro 6/4.

Em busca do pentacampeonato no BNP Paribas Open, Federer espera nas semifinais o vencedor do duelo entre o espanhol #2 Rafael Nadal - seu maior rival no circuito - e o russo #13 Karen Khachanov. Caso o 'Toro Miúra' também triunfe e avance, o confronto de número 39 entre os tenistas acontecerá na Califórnia.