Nadal supera problemas físicos, vence Khachanov e vai encarar Federer em Indian Wells

Vindo de excelente campanha no Masters 1000 de Indian Wells, o espanhol #2 Rafael Nadal venceu mais uma vez em sets diretos. Dessa vez teve que superar uma lesão no joelho direito para passar pelo russo #13 Karen Khachanov, com duplo 7/6 (2), em 2h18 de partida.

No primeiro set, Khachanov começou surpreendendo Nadal e encaixou bons golpes para quebrar o serviço do espanhol, abrindo 2/0 na parcial. O número dois do ranking mundial não se abateu e buscou a desvantagem no sexto game, igualando o confronto em 3/3. Ambos seguiram bem em seus games de saque e o set foi decidido no tiebreak.

Nadal foi melhor no game decisivo. O 'Toro Miúra' conquistou duas mini quebras para abrir 6/2 e ter quatro set points. O espanhol se manteve sólido e com uma sequência de smashs, fechou em 7-2.

A segunda parcial foi disputadíssima, com os dois tenistas sacando bem e tentando se impor na parcial. Sentindo muitas dores no joelho direito, Nadal teve que ser atendido. Mesmo após o serviço médico, o espanhol ainda dava sinais de problemas físicos, mas não se rendeu e levou o confronto para o game decisivo.

Khachanov começou aplicando belo ace e o jogo parecia estar mais para o lado do tenista russo. Foi aí que Nadal mostrou porquê é um dos maiores guerreiros do esporte e, mesmo lesionado, conseguiu vencer mais um tiebreak por 7-2, garantindo-se na semifinal do Masters 1000.

Nadal enfrentará #4 Roger Federer, marcando mais um encontro da maior rivalidade da história do tênis pela semifinal do BNP Paribas Open. O suíço venceu o polonês #67 Hubert Hurkacz por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h13 de partida. O confronto acontece amanhã, às 16h30 (de Brasília).