Oficial: Nadal desiste por lesão no joelho direito e Federer avança à final em Indian Wells

O tão esperado duelo entre Rafael Nadal e Roger Federer, conhecido como "Fedal", não acontecerá mais. O espanhol, atual número dois do mundo, concedeu entrevista coletiva neste sábado (16), onde anunciou a retirada do torneio. Essa foi a 10ª desistência do 'Toro Miura' em 14 torneios disputados em quadra dura desde o início de 2018. O confronto, que seria válido pelas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, marcaria o 39° embate dos dois tenistas no circuito da ATP.

Com isso, Federer avança diretamente para a final do torneio, onde vai encarar o vencedor do duelo entre o austríaco #8 Dominic Thiem e o canadense #14 Milos Raonic.

Durante um aquecimento neste sábado, Nadal voltou a sentir dores no joelho direito e anunciou que não teria condições de ter um alto desempenho diante de Federer.

“Eu aqueci hoje e senti que meu joelho não estaria bom para competir no nível que eu precisaria competir nas semifinais. É difícil para mim aceitar todas essas coisas que eu venho passando na minha carreira. Às vezes me sinto triste porque estou em desvantagem em relação a todos os meus oponentes", lamentou.

Mesmo passando por um dos momentos mais difíceis em sua vitoriosa carreira, o espanhol terminou o seu discurso demonstrando muita gratidão ao esporte.

“Eu preciso ser positivo e agradecido por todas as coisas que o tênis tem dado para mim. Me sinto afortunado por todas as coisas que fiz na minha vida e pelo mundo do tênis”