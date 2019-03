Thiem vence Raonic e avança à final do Masters 1000 de Indian Wells pela primeira vez na carreira

O #8 Dominic Thiem é finalista no Masters 1000 de Indian Wells. Neste sábado (16), o austríaco derrotou o canadense #14 Milos Raonic por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (3), 6/7 (3) e 6/4, em 2h31 de uma partida disputadíssima. Com o resultado, Thiem atinge a decisão do torneio californiano pela primeira vez em sua carreira.

Com ótimos aproveitamentos em seus games de saque, os tenistas deram pouquíssimas brechas um ao outro no primeiro set. E os bons números não ficaram só na porcentagem de 1º serviço. Thiem, por exemplo, não cometeu nenhum erro não forçado em toda a parcial. Consequentemente, o alto nível de tênis levou a decisão para o tie-break, onde o austríaco obteve uma mini quebra crucial e, contando com algumas escolhas ruins de Raonic, fechou em 7/6 (7-3).

O equilíbrio se manteve no segundo set. Os jogadores seguiram confirmando seus games com autoridade. O canadense aplicava diversos aces, enquanto o austríaco conseguia ótimos golpes do fundo da quadra. Assim como anteriormente, a parcial foi ser decidida no tie-break. Porém, dessa vez, Raonic foi quem chegou ao mini break crucial. Dominando com combinações de saque e voleio, o cabeça de chave número treze devolveu o 7/6 (7-3) e empatou a partida.

Foto: Divulgação / BNP Paribas Open

Na última parcial, Thiem aproveitou a chance que apareceu e, no quinto game, conquistou a primeira e única quebra do duelo. A partir daí, seguiu servindo com maestria e não deu um break point sequer ao canadense. No 10º game, o austríaco sacou para a vitória e sentiu a pressão.

Apresentando uma queda brusca em seu aproveitamento, chegou a ter um 30/40, mas contou com um erro bobíssimo do adversário para sair do buraco. Em seu segundo match point, o tenista da Áustria não deu sopa para o azar e decretou a classificação para a primeira decisão de um torneio da série Masters de sua carreira com um 6/4.

Na finalíssima do BNP Paribas Open, Thiem enfrentará o suíço #4 Roger Federer, que contou com a desistência do espanhol #2 Rafael Nadal - prejudicado por uma lesão no joelho - para garantir sua vaga no embate que vale o título.