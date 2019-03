Mischa Zverev vai à segunda rodada do Masters 1000 de Miami após desistência de Kuhn

O #75 Mischa Zverev está na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O alemão avançou após desistência do espanhol #255 Nicola Kuhn, quando o placar estava empatado em 1 a 1 em sets e 2/2 na parcial decisiva.

O jovem de 19 anos sentiu fortes câimbras após mais de duas horas de partida. Depois de sacar em 2/1 na última parcial, em game que o adversário devolveu a quebra que tinha sofrido, ele caiu em quadra. O convidado do torneio deixou o local carregado, após ficar alguns minutos imóvel no chão.

O espanhol chegou a dominar o jogo por boa parte do duelo tempo. Preciso, o tenista fazia ótima partida até então; tinha bons aproveitamentos de pontos ganhos no primeiro saque e na devolução, principalmente no primeiro set, com ambos por volta de 70%. As trocas de bolas eram bem disputadas, mas Kuhl levava a melhor nos momentos importantes. Assim, colocou muita pressão no oponente. Ele teve, inclusive, oito match points a seu favor, cinco sacando em 5/2 e outros três com o serviço em 5/4 no segundo set. Todas as chances foram desperdiçadas.

Mischa conseguiu empatar a partida e levar a decisão para a etapa de desempate. O adversário conseguiu uma quebra logo cedo, mas o alemão devolveu em seguida; e foi aí quando o físico de Kuhl não aguentou. Com o confronto se estendendo um pouco e o calor, apesar do tempo chuvoso, o espanhol não resistiu e abandonou o jogo.

Mischa Zverev vai agora à segunda rodada para enfrentar o #19 Nikoloz Basilashvili, um dos cabeças de chave do torneio.