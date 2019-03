Ferrer derrota Querrey em jogo rápido e vai à segunda rodada em Miami

O #155 David Ferrer está na segunda rodada do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O espanhol derrotou o #68 Sam Querrey em rápidos 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em uma hora e quinze minutos de partida.

Querrey não esteve em uma de suas melhores noites. O saque não se apresentou tão preciso e, sem seu ponto forte, o tenista não conseguiu se manter na partida. Ele aplicou nove aces no total, mas também teve sete duplas faltas. Além disso, o primeiro saque entrou apenas em 61% das vezes; Ferrer atingiu 74% nesse quesito.

O espanhol se aproveitou da baixa no jogo do adversário e foi muito consistente. Ele ganhou 81% dos pontos com seu primeiro serviço e quase metade daqueles disputados com o saque do oponente; foram 28 entre 59. Ferrer ainda soube muito bem como ser decisivo nos pontos importantes, e conseguiu vencer cinco dos nove break points que teve a favor.

No primeiro set, o número 155 do mundo venceu logo no primeiro game de serviço de Querrey e manteve a liderança até o final, aplicando um 6/3. Na segunda parcial, obteve quebra nas três primeiras vezes em que o adversário sacou. Assim, mesmo perdendo o serviço uma vez, encaminhou a vitória tranquilamente, com 6/2 para fechar a etapa e a partida.

Com a vitória, David Ferrer avança para enfrentar o #3 Alexander Zverev. O alemão fará a sua estreia no torneio contra o espanhol, pois saiu de bye na primeira rodada.