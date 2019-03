Stosur surpreende Keys e avança em Miami

Pelo WTA Premier Mandatory de Miami, a australiana #83 Samantha Stosur superou as expectativas e bateu a favorita e anfitriã #16 Madison Keys, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/4, em 2h10 minutos de jogo.

Num jogo marcado pelos aces de Madison Keys – 16 no total – e pelos erros de ambas as jogadoras, Stosur foi mais eficiente, face à dificuldade da adversária de manter as vantagens que conseguiu durante o jogo. No primeiro set, os quatro primeiros games foram de trocas mútuas de quebras de serviço, sempre com Keys à frente, até que no décimo game Stosur conseguiu a quebra e venceu o set por 6/4.

No segundo set, forçando muito o saque, Keys conseguiu 5 aces e um bom aproveitamento de seu primeiro serviço, o que possibilitou a vitória no set por 6/4, devolvendo a primeira parcial, após quebrar o serviço de Stosur por três vezes.

Na parcial decisiva, Stosur venceu pela melhor qualidade técnica e, principalmente, mental. Mesmo tendo sido quebrada no quinto game do set, a tenista da Oceania conseguiu duas quebras consecutivas, no oitavo e no décimo game e fechou o set em mais um 6/4.

Na próxima rodada, o confronto será entre australianas. Stosur enfrentará sua compatriota Ashleigh Barty, número 11 do mundo, em confronto previsto para ocorrer neste sábado (23), às 12h, horário de Brasília.