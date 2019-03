Lajovic surpreende e elimina Nishikori no Masters 1000 de Miami

Vindo de boa estreia no Masters 1000 de Miami, o sérvio #44 Dusan Lajovic venceu o japonês #6 Kei Nishikori por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/2 e 6/3, em 1h57 de partida. O cabeça de chave número cinco do torneio estendeu a má fase e foi eliminado precocemente mais uma vez.

O primeiro set começou bastante equilibrado, com os dois tenistas sacando bem e não dando chances na parcial. No sexto game, Nishikori aplicou uma sequência de boas devoluções e quebrou o serviço do sérvio de zero, abrindo 5/2. O japonês seguiu comandando os pontos e conseguiu mais um break para vencer o set em 6/2.

Precisando reagir no confronto, o Lajovic voltou com tudo para a segunda parcial. O número 44 do ranking mundial foi agressivo nas devoluções e emplacou duas quebras de saque para cima de Nishikori, abrindo 4/1. Na sequência, os dois tenistas foram quebrados. No oitavo game, o sérvio aplicou belos golpes para fechar o set em 6/2.

O terceiro set foi disputadíssimo, com ambos sacando bem e tentando se impor na parcial decisiva. No sétimo game, Lajovic aproveitou os erros não forçados cometidos pelo japonês e conquistou o break decisivo, abrindo 5/3. Caibrado nas reposições, o sérvio alcançou mais uma quebra no serviço de Nishikori e selou a vitória por 6/3.

Na terceira rodada do Miami Open, Lajovic enfrentará o vencedor do confronto entre o australiano #33 Nick Kyrgios e o cazaque #131 Alexander Bublik.