Osaka leva susto, mas domina Wickmayer e avança à terceira rodada do WTA de Miami

Estreando no WTA Premier Mandatory de Miami já na segunda rodada por ser uma das cabeças de chave, a japonesa #1 Naomi Osaka levou um susto ao perder o segundo set, mas massacrou no restante do jogo e bateu a qualifier belga #141 Yanina Wickmayer por 2 sets a 1, parciais de 6/0, 6/7 (3) e 6/1, em 2h09 de partida.

O primeiro set foi marcado pelo atropelo de Osaka sobre a adversária. Dominando em todos os fundamentos possíveis - perdeu apenas um ponto com o 1º serviço -, a japonesa não deu chances para a belga. Com três quebras de saque conquistadas, a líder do ranking fechou em 6/0 e aplicou um pneu sem nenhuma dificuldade.

Apesar do resultado expressivo na parcial anterior, o que se viu no segundo set foi um jogo totalmente diferente. Resistindo melhor às devoluções ofensivas da japonesa, Wickmayer equilibrou a partida e passou a vencer mais pontos. Depois de uma quebra para cada lado, a decisão foi para o tie-break, onde a belga conquistou dois mini breaks importantíssimos e fechou em 7/6 (7-3), empatando o duelo.

Mas a reação de Wickmayer parou por aí. Assim como no set inicial, Osaka voltou a controlar as ações e, sobrando em quadra, massacrou novamente. Agressiva do fundo da quadra, a principal favorita ao título minou os golpes da belga e triunfou sem sustos. Obtendo duas quebras ao longo da parcial, fechou em 6/1 e selou a classificação.

Na terceira rodada do Miami Open, Naomi Osaka vai enfrentar a #27 Su-Wei Hsieh, que passou pela norte-americana #45 Alison Riske em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/5.