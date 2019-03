Isner vence Sonego e segue vivo em busca do bicampeonato no Masters 1000 de Miami

Atual campeão do Masters 1000 de Miami, o anfitrião #9 John Isner suou a camisa para vencer o italiano #106 Lorenzo Sonego por 2 sets a 0, parciais de 7/6(2) e 7/6(7), em 1h51 de partida.

No geral, foi uma partida muito equilibrada. Sem quebras de saque no jogo, o cenário foi de dois tenistas seguros em seus serviços e não dando chances ao adversário. O primeiro set foi muito disputado, sem break points na parcial, o vencedor foi decidido no tiebreak.

Isner começou melhor no game decisivo e aplicou o décimo ace para largar em vantagem. Em seguida, conquistou duas mini quebras e abriu 4/0. Sonego tentou reagir e devolveu uma das desvantagens, mas foi só. No ponto seguinte, cedeu mais um mini break ao norte-americano, que sacou firme para fechar a parcial em 7/6 (7-2).

O panorama se manteve no segundo set. O jogo seguiu franco e os tenistas tiveram raras oportunidades. No sétimo game, Isner chegou ao primeiro break point do jogo, mas não aproveitou. Assim como na parcial anterior, o vencedor foi decidido no game desempate.

Dessa vez, o italiano começou melhor no tiebreak e aplicou bela devolução para conquistar a mini quebra, abrindo 4/1. O norte-americano não se abateu e buscou a desvantagem. No 15° ponto do game decisivo, Isner conseguiu mais um mini break e selou a vitória por 7/6 (9-7).

Na terceira rodada do Miami Open, Isner medirá forças com o vencedor do confronto entre o francês #30 Lucas Pouille e o espanhol #86 Albert Ramos-Vinolas.