Wozniacki supera Sasnovich em Miami e vence primeira desde o Australian Open

Disputando apenas seu segundo torneio desde o Australian Open, a #13 Caroline Wozniacki estreou no WTA Premier Mandatory de Miami contra uma adversária complicada, mas venceu a primeira partida desde janeiro. Nesta sexta-feira (22), Wozniacki, que vem enfrentando problemas de saúde nos últimos meses, passou na segunda rodada pela #36 Aliaksandra Sasnovich com duplo 6/4, em 1h33.

O jogo no geral foi de muitas quebras de saque. No primeiro set, foram sete, duas logo na largada da parcial. Em duas oportunidades, Sasnovich esteve uma quebra a frente, mas não conseguiu segurar o resultado. Em partida de pontos muitos longos, Wozniacki conseguiu manejar bem a pressão e se aproveitou do pobre aproveitamento da bielorrussa em pontos no segundo serviço no set de abertura - apenas 17%. A dinamarquesa chegou a ser quebrada quando sacava em 5/3, mas aproveitou seu terceiro set point no saque da adversária e fez 6/4, em 47 minutos.

Sasnovich melhorou ligeiramente seu aproveitamento de segundo serviço no segundo set - de 17% para 31% -, mas novamente não conseguiu resistir aos momentos de pressão. A bielorrussa cometeu seis duplas faltas no set, e só salvou 1/5 break points. Apesar do aproveitamento perfeito em bps na partida - 6/6 -, ela viu Wozniacki crescer nos momentos cruciais. A ex-número um do mundo novamente foi quebrada sacando em 5/3, mas subiu muito o nível no game final da partida, fechando em 40-0 e repetindo o 6/4, em 46 minutos.

Na próxima rodada do Miami Open, Wozniacki terá pela frente uma rival com quem já teve alguns problemas dentro de quadra, a qualifier #138 Monica Niculescu, que surpreendeu a #17 Garbiñe Muguruza, vencendo com parciais de 7/6(0), 4/6 e 6/2. A dinamarquesa venceu todos os nove encontros contra a romena até hoje.