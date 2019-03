Serena Williams se recupera e supera estreia contra Peterson em Miami

Após desistir de sua partida de terceira rodada em Indian Wells, a #10 Serena Williams teve dificuldades, mas superou a #63 Rebecca Peterson em sua estreia no WTA Premier Mandatory de Miami. Detentora de oito títulos do torneio da Flórida, a ex-número um do mundo passou pela sueca com vitória por dois sets a um, parciais de 6/3, 1/6 e 6/1, em 1h39, nesta sexta-feira (22).

Peterson se segurou bem no início da partida, conseguindo uma quebra logo de cara após ver Serena abrir 40-0 e, apesar de ter cedido seu saque logo na sequência, continuou firme até o oitavo game, quando voltou a enfrentar break points, e viu a ex-número um quebrar. Apesar da quebra logo de cara, Williams se sustentou com um grande aproveitamento de primeiro serviço - 88% -, e fechou em 6/3, após 34 minutos.

O início da segunda parcial continuou equilibrado, e Williams teve duas chances de quebra logo no terceiro game, mas Peterson conseguiu manter seu saque. Aproveitando uma queda clara no nível da dona da casa, a sueca de 23 anos manteve a cabeça no lugar e se aproveitou dos muitos erros de Serena para vencer cinco games seguidos e fechar o set com facilidade: 6/1, em 33 minutos. A americana só colocou 33% de seu primeiro serviço em quadra nessa série, vencendo apenas 33% dos seus pontos nessa situação.

Apesar do nível de Peterson ter mantido-se estável, Williams foi outra jogador na terceira parcial. A americana se inflamou, salvou break point logo no primeiro game, mas se segurou e quebrou a rival com autoridade na sequência. A sueca enfrentou break points em todas suas passagens nos saque, e foi quebrada duas vezes. Sacando em 5/1, a octacampeã do torneio confirmou o saque de 40-0 e fez 6/1, em 32 minutos.

Na próxima rodada do Miami Open, Serena Williams terá um difícil teste contra a #18 Qiang Wang, que vem de vitória sobre a #38 Johanna Konta, parciais de 6/4 e 6/0. Será o primeiro encontro entre as tenistas.