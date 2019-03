Detentora do título, Stephens faz bem em sua estreia no Miami Open frente a Jabeur

Na tarde desta sexta-feira (22), a campeã em título do WTA Mandatory de Miami, #6 Sloane Stephens finalmente fez sua estreia no torneio. Jogando na Grandstand, Sloane enfrentou a tunisiana #58 Ons Jabeur e fez bem ao vencer por parciais de 6/2 e 6/3, em 1h10.

Sloane não tem feito campanhas genianas na temporada 2019 (seu melhor resultado até então é de oitavas-de-final), mas começou sua campanha na defesa do título de Miami com o pé direito, vencendo de forma rápida e fácil a adversária tunisiana.

A primeira parcial foi a melhor da americana, que entrou em quadra pela primeira vez desde que completou 26 anos. Dos 47 pontos disputados, "Baby Serena" levou 30 (fechando com 64% de aproveitamento). Cinco desses pontos foram de winners e 19 foram de erros não-forçados cometidos por Jabeur. Sem fazer ace ou dupla falta, Sloane venceu 70% dos pontos com o serviço e 59% com bolas de devolução.

Na segunda parcial, Stephens saiu atrás, sendo quebrada já no primeiro game, mas devolveu a quebra no quarto game e no sexto quebrou novamente para tomar as rédeas da partida. Os três últimos games foram calmos e no nono Sloane serviu para a partida, que fechou com eficiência.

A partida terminou sem aces e com quatro dupla faltas - três cometidas por Jabeur. Nos pontos, Sloane fechou com nove winners e 24 erros não forçados; Jabeur fechou com 12 winners e 46 erros não forçados.

Sloane tem como próximo desafio para no Miami Open a alemã #62 Tatjana Maria que venceu a seed #31 Camila Giorgi em sets diretos.