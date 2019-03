Entre razões e emoções: Putintseva surpreende e elimina Bencic na segunda ronda de Miami

Uma das grandes surpresas da noite de jogos do Miami Open desta sexta-feira foi a vitória da #44 Yulia Putintseva em cima da #20 Belinda Bencic já na segunda ronda do torneio. Bencic, que vem fazendo ótimas exibições na temporada, sucumbiu frente a uma perseverante Putintseva por parciais de 6/3 e 7/5 em 1h40. Bencic venceu apenas um dos quatro confrontos que teve com a cazaque.

Não é segredo que ambas as tenistas possuem emoções fortes e raramente tentam esconder o que sentem do público. Certamente não agiram diferente na ocasião, que contou com gritos de "c'mon" de ambas as jogadoras, diversas reclamações por chamadas duvidosas e até mesmo penalidade pela parte da suíça, que arremessou uma bola no ballkid em um de seus momentos de raiva.

A partida começou de forma equilibrada - e surpreendentemente calma. Foi apenas no sexto game que as coisas começaram a ficar agitadas, quando Putintseva enfrentou - e salvou - break point. Um game depois a cazaque quebrou o serviço de Bencic, que passou a demonstrar o desconforto com a situação jogando a raquete no chão. No game seguinte Belinda voltou a ter chance de quebra, mas não soube tirar proveito e, desesperada com uma chamada que julgou errada, perdeu por completo a concentração que vinha demonstrando até então. Putintseva voltou a quebrar o serviço de Bencic, que ficou por vários segundos em pé na quadra por não acreditar nas chamadas que vinha recebendo - e foi reclamar com o juiz de cadeira sobre o assunto.

Em uma segunda parcial mais agitada, Bencic voltou com ódio força total. No sétimo game quebrou o serviço de Putintseva - que novamente surpreendeu ao não demonstrar qualquer reação. Belinda chegou a servir para o set no décimo game, mas fez mal e acabou sendo quebrada. Dois games depois servia para se manter na partida, fez mal e acabou eliminada em sua estreia no torneio americano.

Putintseva fez os disparou os quatro aces da partida e cometeu uma das cinco dupla faltas. A cazaque fechou com 66% de aproveitamento no serviço e 44% em bolas de devolução; Bencic ficou em 56 e 34% respectivamente.

Belinda, que vem tendo dificuldades em vencer em Miami - sua última vitória aconteceu em 2015, quatro anos atrás -, se despede do torneio de simples com uma vitória dura e prematura. Apesar disso, a suíça segue viva no torneio, jogando em dupla com a russa Daria Kasatkina. Juntas já passaram pela dupla cabeça de chave 4 formada por Melichar/Peschke.

Yulia Putintseva avança à terceira ronda do WTA Mandatory de Miami e busca uma vaga para as oitavas de fina com a #11 Anastasija Sevastova que superou o 'pneu' para vencer a #42 Katerina Siniakova em três sets.