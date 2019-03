Djokovic estreia com vitória segura contra Tomic em Miami

O #1 Novak Djokovic está na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, disputado nos Estados Unidos. O sérvio derrotou, sem muitos problemas, o #81 Bernard Tomic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(2) e 6/2, nesta sexta-feira (22). Esta foi a estreia dele na competição, já que saiu de bye na primeira rodada.

A partida começou de um jeito inusitado, devido à estratégia de jogo de Tomic. O australiano entrou em quadra no primeiro set para simplesmente devolver a bola para o outro lado, sem fazer muito mais que isso. A ideia era tirar Djokovic da zona de conforto e obrigá-lo a ser mais agressivo, tomando a primeira iniciativa.

E a tática deu certo por um tempo. O 81º do ranking chegou a entrar na cabeça do sérvio. O número um do mundo iniciou levando a pior no 'duelo da paciência' e teve seu saque quebrado logo no game de serviço seguinte ao tempo médico que pediu, quando o placar estava em 2/1. Ele raspou o dedão da mão esquerda e sofreu um pequeno corte. Nada que o tenha prejudicado muito depois.

O que aconteceu foi que Tomic não conseguiu manter a liderança. No game que veio logo após, Djokovic voltou a ser mais preciso e empatou a partida. O set se estendeu equilibrado, então, até a decisão no tie-break. O australiano cometeu alguns erros-não forçados já no início e facilitou a vida do adversário: triunfo do sérvio por 7-2.

Na segunda parcial, Djokovic passou por cima. O oponente abandonou de vez a sua tática e resolveu partir para o ataque, uma escolha que não foi muito sábia. Era exatamente o que sérvio queria. Inteligente, o cabeça de chave número um se manteve firme no seu jogo de base muito consistente e se aproveitou das falhas do oponente. Foram duas quebras a seu favor, e ele fechou o set em 6/2, e consequentemente o confronto, por 2 a 0.

Na próxima fase do Miami Open, Djokovic vai enfrentar o #83 Federico Delbonis, que também despachou um australiano na segunda rodada, o #39 John Millman, em partida de mais de duas horas e meia.