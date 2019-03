Pliskova supera dificuldades, vence Martic em dois sets e está na terceira rodada de Miami

A #7 Karolina Pliskova estreou com vitória no WTA Premier Mandatory de Miami, nos Estados Unidos. Após passar de bye pela primeira rodada, a tcheca enfrentou a #52 Petra Martic e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, nesta sexta-feira (22).

Foi uma partida bem equilibrada. As duas tenistas apresentaram estilos completamente diferentes e, assim, o jogo não encaixava, fazendo com que os pontos ganhos variassem muito de para qual lado iam. Pliskova se manteve firme com sua agressividade, saque potente e forte forehand - no duelo, inclusive, teve no total 84% de pontos ganhos com o primeiro saque. Já Martic, veio com golpes cheios de angulação e abusando da variação, principalmente drop shots, com o auge disso no segundo set.

Na primeira etapa, tudo estava muito 'truncado'. Ninguém dava chance em seu serviço, até que uma janela apareceu para Pliskova quando a adversária sacava em 4/3. A tcheca passou a ler melhor o tempo de bola da outra, e pressionou muito na devolução. Em toda a partida, aliás, ela ganhou 44% do pontos quando recebeu o saque. Como resultado, conseguiu a quebra e fechou o set logo depois, aplicando um 6/3.

O segundo set foi quase 'terra de ninguém'. De dez games disputados, apenas três não tiveram break points a favor de alguém. Ambas pareciam muito ansiosas; a número cinco do mundo queria fechar logo, enquanto Martic partia para cima para tentar tirar o tempo da adversária e voltar para o jogo.

Pliskova levou a melhor por esta ainda mais forte na devolução, e também por contar com alguns erros da oponente, muitos vindos de tentativas frustradas de variação. Além disso, a tcheca voltou a sacar muito - seu ponto forte, quando mais precisou. Ela tinha uma quebra de vantagem (teve duas a favor, e a adversária uma na parcial) e confirmou para fechar em 6/4, e garantir o triunfo.

Karolina Pliskova vai agora à terceira rodada do Miami Open para encarar a #53 Alize Cornet, que desbancou a #32 Mihaela Buzarnescu​​​​​​​.