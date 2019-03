Krajinovic vence Wawrinka de virada e aguarda Federer na próxima rodada de Miami

Vindo de boa campanha no Masters 1000 de Miami, #103 Filip Krajinovic segue firme no torneio. O sérvio derrotou o suíço de virada #37 Stan Wawrinka por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/2 e 7/6(5), em 2h42 de partida, neste sábado (23).

O primeiro set foi bem equilibrado, com os tenistas sacando firme e arriscando nas devoluções. Wawrinka teve sucesso e chegou ao break no quarto game, abrindo 4/1. Porém, Krajinovic conseguiu devolver a desvantagem e empatou o jogo. No 13° game, o suíço aplicou belos golpes para quebrar o saque do sérvio de zero e fechar a parcial em 7/5.

Precisando reagir no confronto para se manter vivo no torneio, Krajinovic voltou melhor e conquistou a vantagem logo no terceiro game, abrindo 3/1. Com dores, Wawrinka deu sinais de que não estava 100%, mas seguiu em quadra. Sólido, o sérvio emplacou mais um break para abrir 5/2. Sacando para a vitória, o sérvio comandou os pontos e fechou a parcial em 6/2.

Logo no começo do terceiro e decisivo set, Wawrinka não resistiu as dores e teve que ser atendido pelo fisioterapeuta. O ex-top 3 do ranking mundial se recuperou fisicamente e conseguiu a vantagem no quarto game, abrindo 3/1. Porém, viu Krajinovic reagir para devolver a desvantagem e igualar o placar em 3/3. A partir daí, a partida continuou sem quebras e teve que ser decidida no tiebreak.

No game decisivo, Wawrinka começou melhor e conquistou o mini break para abrir 5/2. Krajinovic não se abateu, buscou a desvantagem e virou o placar para 6/5. No 12° ponto, Wawrinka cometeu mais um erro não forçado e selou a vitória para o sérvio.

Nas oitavas do Miami Open, Krajinovic medirá forças com o vencedor do confronto entre o suíço #5 Roger Federer e o moldávio #46 Radu Albot.