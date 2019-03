Sobrando em quadra, Dimitrov passa por Lopez e avança no Masters 1000 de Miami

Estreando no Masters 1000 de Miami depois de desistir em Indian Wells por dores no ombro, o #29 Grigor Dimitrov demonstrou um bom nível de tênis e bateu o espanhol #94 Feliciano Lopez por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3, em 1h cravada de partida.

No ano passado, o búlgaro - que na época era o número quatro do mundo - deu adeus ao torneio precocemente ao ser eliminado por Jeremy Chardy na 3ª fase. Depois de cair no ranking, Dimitrov vem tentando reencontrar as boas atuações e conseguir resultados que o coloquem novamente entre os tops.

Dominante desde o início, Dimitrov pouco foi exigido no primeiro set. Agressivo nas devoluções, principalmente as de segundo serviço, o búlgaro encurralou o espanhol e não deu chances nas trocas de bola. Com duas quebras obtidas em oito oportunidades, fechou em 6/1 sem ceder um break point sequer e largou na frente.

Lopez voltou sacando melhor na segunda parcial, mas não foi o suficiente para fazer frente ao búlgaro. Quebrando o serviço do adversário logo no quinto game, Dimitrov abriu 4/2 e liderou o placar até o fim. Buscando subir à rede para surpreender, o espanhol não conseguiu ser eficaz. Com mais um break, o cabeça de chave número 24 decretou a vitória por 6/3.

Na terceira rodada do Miami Open, Dimitrov vai encarar o australiano #77 Jordan Thompson, que surpreendeu o russo #12 Karen Khachanov e triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3.