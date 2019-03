Com lesão no joelho, Serena anuncia desistência do Miami Open

Na tarde deste sábado (23) a oito vezes campeã do Miami Open, #10 Serena Williams anunciou sua desistência do torneio deviso a uma lesão n joelho esquerdo. A americana ex-líder do ranking havia feito uma dura partida de primeira ronda e entraria em quadra no próximo domingo (24) para enfrentar a #18 Qiang Wang.

"É decepcionante ter que desistir do torneio por conta desta lesão", começou Serena em sua entrevista. "Foi muito bom jogar no Hard Rock Stadium neste ano e eu gostaria de agradecer aos organizadores do Miami Open pelo ótimo evento", concluiu a americana.

"Eu espero voltar no próximo ano para jogar neste torneio único e na frente dos ótimos fãs", finalizou a multi-campeã.

Serena contabiliza a segunda desistência consecutiva - a americana havia desistido do torneio de Indian Wells devido a uma dor de cabeça em seu confronto com Garbiñe Muguruza.

Com a desistência, Serena deve entrar em quadra apenas na temporada de saibro, que arranca já nas próximas semanas.

Qiang Wang se beneficia da desistência da americana e avança no WTA Mandatory de Miami sem precisar entrar em quadra. a chinesa fica no aguardo da vencedora do confronto entre #26 Danielle Collins e #50 Yafan Wang.