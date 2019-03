Freguesia: Wozniacki vence Niculescu pela décima vez e vai às oitavas em Miami

Na tarde deste sábado (23), a #13 Caroline Wozniacki fez sua estreia na Grandstand do Miami Open jogando contra a qualifier #138 Monica Niculescu. A ex-número um fez bem e venceu com parciais de 6/4 e 7/6(4) em 2h06, somando sua décima vitória em dez confrontos para cima da romena.

As partidas entre as jogadoras são sempre muito polêmicas e não havia porquê ser diferentes dessa vez. Com muitas reclamações de chamadas atrasadas, Wozniacki e Niculescu foram protagonistas de uma das partidas mais eletrizantes do torneio até então.

A primeira quebra de serviço da partida aconteceu no quarto game da primeira parcial e beneficiou Wozniacki - que salvou três break points logo em seguida para ficar com a liderança. Quando servia para o set a dinamarquesa foi quebrada, mas Niculescu sofreu quebra logo em seguida e acabou perdendo a parcial por 6/4 em 56 minutos.

Ambas as tenistas empataram com 13 winners, Woz fechou com 10 erros não-forçados e Niculescu com 18. A dinamarquesa venceu um total de 40 pontos enquanto que a romena ficou com 34.

Na segunda parcial, Niculescu sofreu quebra no segundo game, mas dessa vez retribuiu logo em seguida. A romena voltou a sofrer quebra no oitavo game e Wozniacki teve a chance de servir para o jogo em seguida, mas foi quebrada e o set acabou indo ao tiebreak.

Wozniacki venceu seis pontos seguidos no tiebreak e quando parecia já classificada para a próxima ronda, viu a romena arrancar quatro pontos consecutivos. Mas a sorte acabou e Wozniacki acabou vencendo a game desempate por 7-4.

Ao todo Wozniacki disparou 28 winners e cometeu 16 erros não-forçados; Niculescu ficou com 33 winners e 34 erros não-forçados. No serviço a dinamarquesa fez os quatro aces da partida e Niculescu a única dupla falta.

Wozniacki tem para as oitavas de final do WTA Mandatory de Miami o confronto com #27 Su-Wei Hsieh, que surpreendeu ao eliminar a número um do mundo Naomi Osaka em três sets.