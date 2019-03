Tricampeão, Federer vence estreia complicada contra Albot e vai à terceira rodada em Miami

Definitivamente não foi a estreia que o #5 Roger Federer esperava. Enfrentando o qualifier moldavo #46 Radu Albot, o suíço ex-líder do ranking precisou suar a camisa para triunfar por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3, em 2h08 de uma partida equilibradíssima até o final. Com o resultado, o tricampeão do Masters 1000 de Miami segue vivo na luta por mais um título do torneio norte-americano.

Federer começou o jogo em um ritmo lento, o que acabou fazendo a diferença no resultado final do set. Enquanto o suíço teve quatro break points e não aproveitou nenhum, seu adversário fez valer uma das duas chances que teve. Atuando com regularidade e explorando os erros do ex-número um do mundo, Albot surpreendeu e fechou a parcial em 6/4.

Apesar de melhorar no segundo set, Federer ainda não conseguia jogar seu melhor tênis. Porém, equilibrou as ações diante de um inspirado moldavo do outro lado da quadra. Após ambos salvarem um break point durante a parcial, parecia que a decisão iria para o tie-break. Entretanto, no 12° game, o suíço pressionou Albot e, com um ótimo voleio, garantiu a quebra de saque, fechando em 7/5.

O set desempate teve o mesmo panorama dos anteriores. Os tenistas jogaram de igual para igual e a decisão foi no detalhe. Mais sólido e consistente com ambos os golpes, Federer passou a se impor nos pontos e, com uma quebra no oitavo game, abriu 5/3. Servindo para o jogo, mostrou porque é uma das lendas do tênis e decretou a vitória suada por 6/3.

Na terceira rodada do Miami Open, Federer terá pela frente o sérvio #103 Filip Krajinovic, que surpreendeu e despachou o suíço #37 Stan Wawrinka por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/2 e 7/6 (5).