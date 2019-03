Ferrer derrota Zverev em grande jogo e vai à terceira rodada em Miami

Às vésperas de se aposentar, o #155 David Ferrer está na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, no Estados Unidos. O experiente tenista espanhol, que está em sua turnê de despedida, conseguiu uma das suas maiores vitórias nos últimos tempos. Ele derrotou o #3 Alexander Zverev, por 2 sets a 1 de virada, com parciais de 2/6, 7/5 e 6/3, em 2h24 minutos, neste sábado (23).

A partida começou como qualquer pessoa apostaria, com Zverev mandando no jogo. O alemão mostrou logo de cara a sua agressividade, principalmente ao receber os seus serviços do adversário. Ele parecia ler muito bem o saque do oponente e já saia antes mesmo da bola pingar para devolver já na frente, colocando pressão. Isso fez com que tivesse três quebras a favor no primeiro set, enquanto o espanhol teve uma. Parcial fechada em 6/2.

A reviravolta veio, porém, muito devido à elevação de nível de tênis que Ferrer apresentou, e porque o número três do mundo começou a perder a cabeça também. O experiente tenista de 36 anos voltou incrivelmente preciso para o segundo set e passou a errar muito pouco. Ele também achou uma maneira de tirar o adversário da zona de conforto: com bolas profundas e cheias de top spin jogadas no seu forehand, já que o alemão apresentava uma consistência maior com a esquerda.

Além disso, Zverev passou a errar mais. Em todo o confronto, ele teve 12 duplas faltas - três vezes no mesmo game em três oportunidades diferentes. O alemão também começou a reclamar demais com o árbitro de cadeira por conta de uma série de marcações.

Ferrer se aproveitou de tudo isso e virou o jogo. Ele precisou de muita luta e entrega. Os pontos continuaram sendo longos e disputados, mas o espanhol passou a levar a melhor na maioria deles, com uma regularidade absurda.

Todo esse cenário deu resultado à vitória do número 155 do ranking nos dois sets seguintes. Muito mais firme no seu saque, ele só cedeu uma quebra, que aconteceu na segunda parcial, e obteve quatro triunfos no serviço do adversário; dois em cada etapa. Assim, uma grande virada foi arquitetada, com Ferrer vencendo e avançando no torneio, e o segundo maior favorito sendo eliminado na segunda rodada.

Na próxima fase do Miami Open, David Ferrer enfrenta o #34 Frances Tiafoe, que vem de vitória sobre o #95 Miomir Kecmanovic.