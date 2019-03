Bibi did it again: com drama, Andreescu volta a superar Kerber e avança às oitavas de Miami

A última partida de terceira ronda do WTA Mandatory de Miami aconteceu na madrugada deste domingo (24). Na reedição da final de Indian Wells, #4 Angelique Kerber e #24 Bianca Andreescu se encontram no Hard Rock Stadium, palco que marcou a segunda vitória da canadense em cima da alemã. As parciais foram de 6/4, 4/6 e 6/1, em 2h10 de jogo corrido, na madrugada deste domingo (24).

O último encontro entre a alemã e a canadense a acabou com o primeiro título da carreira da jovem de 18 anos. Apesar disso, Andreescu entrou em quadra gerando a dúvida entre os fãs: a canadense conseguiria superar a fadiga e os problemas físicos para vencer mais uma batalha? O cenário de Kerber era diferente: a veterana entrou em quadra buscando vingar a derrota sofrida na final de Indian Wells. A atmosfera do encontro favoreceu a canadense desse o primeiro momento, com todo o público torcendo a seu favor.

A primeira parcial arrancou bem para a alemã, que fez 0/2 sem grandes dificuldades. Apesar de estar atrás, Andreescu não demorou e rapidamente normalizou o placar. Em 3/3 40-40, a canadense solicitou o fisioterapeuta e ao terminar o serviço recebeu assistência médica. Enquanto a canadense recebia assistência a alemã conversava com o coach, Rainer Schuettler. A conversa com o treinar não gerou o resultado positivo esperado e a alemã foi quebrada em 4/4*. Andreescu serviu em seguida para o set e fez bem: 40-15.

Em 51 minutos de parcial, a canadense disparou 11 winners e cometeu 16 erros não-forçados; Kerber fechou com sete winners e o dobro de erros não-forçados (14). Andreescu zerou em ace e dupla falta enquanto que Angie fez um três respectivamente.

Na segunda parcial, o plot twist. Andreescu liderava por 4/1 quando a alemã surgiu com um tremendo comeback. A alemã venceu quatro games seguidos e tomou a parcial.

O evento de destaque do set aconteceu em 4/4 30-30, quando a viseira de Andreescu quebrou e a garota perguntou à juíza se ela poderia trocar. "Sim, claro", respondeu Zhang Juan.

Com duração de 43 minutos, a parcial que terminou e 3/6 contou com 13 winners e 13 erros não-forçados de Andreescu e nove winners e também erros não-forçados de Kerber. Não houveram aces na parcial e a única dupla falta saiu da raquete de Andreescu.

Na parcial desempate, Andreescu não deu qualquer chance para a alemã multi-campeã, que venceu apenas um game (de serviço). A jovem não enfrentou grandes problemas no serviço e quebrou a alemã com facilidade nos games quatro e seis. Em 35 minutos, a parcial estava ganha, Kerber frustrada, a canadense aliviada e o público satisfeito. Aparentemente, a ex-número um do mundo chamou a rival de "maior rainha do drama de todas" durante um aperto de mãos muito frio na rede.

Em 2h10 de jogo Andreescu contabilizou 40 (!) winners contra apenas 19 de Kerber; nos erros a canadense fechou com 35 e a alemã com 25. Ao todo foram disparados três aces, dois por parte da canadense, e seis duplas faltas, três de cada jogadora.

No rematch da final de Indian Wells, Andreescu voltou a mostrar inteligência na hora de fazer shots, além do poder defensivo e ótimo preparo físico (que gerou diversos closes na preparadora física da canadense, Virginie Temblay). Bianca disparou diversas forahands durante a parcial, mas não pecou quando optou pela backhand. Na rede a jovem deu espetáculo e mostrou que fica melhor a cada ponto.

Andreescu segue firme no Miami Open, soma sua décima vitória seguida, segue intacta em confrontos com top 10, conquista mais uma boa subida no ranking e isso tudo antes mesmo de entrar em quadra para sua partida de oitavas-de-final, onde enfrenta a estoniana #19 Anett Kontaveit que sobreviveu a uma tremenda batalha de três sets contra a #40 Ajla Tomljanovic.