Tsitsipas derrota McDonald em dois sets e vai à terceira rodada em Miami

O #10 Stefanos Tsitsipas está na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, disputado nos Estados Unidos. O grego avançou após derrotar o #60 Mackenzie McDonald por 2 sets a 0 com parciais de 7/6(4) e 6/1, em 1h26, neste sábado (23).

O norte-americano foi quem começou melhor. Ele demonstrou muita técnica, com bolas anguladas e profundas. Tsitsipas não teve respostas muito rápidas para isso, e teve o seu saque quebrado logo no segundo game de serviço. O grego, porém, conseguiu ler melhor o jogo depois. A bola do adversário já não machucava tanto mais e foi questão de tempo para que empatasse o duelo no primeiro set.

Após a devolução de quebra no 4/3, os dois tenistas fecharam as portas em seu saque e o confronto se encaminhou para o tiebreak. O jogo era muito igual, até nos desafios, que foram muitos na série. Houve seis pedidos de contestação, três de cada - todos mal feitos.

Tsitsipas teve um mini break contra logo no primeiro ponto do desempate, mas devolveu em seguida. Depois, a partida seguiu até que McDonald errou dois saques consecutivos, quando sacava em 4-5, e cedeu o primeiro set 'de bandeja'.

No segundo set, o norte-americano desapareceu. Ele perdeu a paciência rapidamente e começou a cometer um erro atrás do outro. O grego se aproveitou disso e quase conseguiu um pneu; o dono da casa somente se livrou disso por ter vencido um game em seu saque, mas mesmo nele, foi muito pressionado. Sendo assim, vitória do número 10 do mundo na última etapa por 6/1, e na partida.

Tsitsipas avança no Miami Open para encarar o #62 Leonardo Mayer. O argentino derrotou o #32 Guido Pella, compatriota, por 2 sets a 0, em 1h40.