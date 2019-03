Preciso nos momentos decisivos, Edmund bate Raonic e avança às oitavas do Masters 1000 de Miami

Vindo de uma boa estreia no Masters 1000 de Miami, o #22 Kyle Edmund conquistou mais um grande resultado no torneio norte-americano. Enfrentando o canadense #14 Milos Raonic, o britânico aproveitou muito bem as oportunidades e triunfou por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h33 de partida.

Diante de um sacador nato, Edmund soube fazer valer as raras chances que apareceram nos games de serviço de Raonic. Com devoluções agressivas e precisas, o britânico conquistou apenas uma quebra em ambos os sets, o que acabou sendo decisivo no resultado final do duelo.

Além disso, teve um ótimo aproveitamento de pontos ganhos com seu 1º saque (81%). Edmund terminou o jogo sem ceder um break point sequer ao canadense e conseguiu colocar em prática com muita eficácia a estratégia de movimentar o adversário sempre que possível. Firme nas trocas de bola, foi cirúrgico e decretou a vitória por duplo 6/4.

Nas oitavas de final do Miami Open, Edmund terá pela frente o gigante estadunidense #9 John Isner, que passou pelo espanhol #86 Albert Ramos-Vinolas também em sets diretos, parciais de 7/5 e 7/6 (6).