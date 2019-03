Tatjana Maria surpreende, derrota atual campeã Stephens e vai às oitavas no WTA de Miami

A #62 Tatjana Maria está nas oitavas de final do WTA Premier Mandatory de Miami, nos Estados Unidos. A alemã surpreendeu e eliminou a detentora do título, a #6 Sloane Stephens, em vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, após 1h33 de partida.

A partida começou arrastada. Nenhuma das tenistas conseguia mandar realmente no jogo, então os pontos eram longos, com muitas trocas, e a vitória neles se dividia de lado muitas vezes. A norte-americana foi quem saiu na frente com uma quebra, abrindo 3/1 e fazendo com que a adversária até chamasse o seu técnico para conversar. Maria, porém, deu o troco logo em seguida.

Stephens daí para frente passou a mostrar um tênis muito inconsistente. A jogadora parecia não ir com toda a força que podia para os golpes. Muitas bolas vinham flutuando em seu forehand, no meio da quadra, e mesmo assim, ela mandava para fora. No total, foram assustadores 37 erros não-forçados em todo o duelo; números que são difíceis de se ter e ainda assim, vencer.

Tatjana Maria foi muito esperta, percebendo o momento fraco da oponente, e começou a apenas passar a bola para o outro lado, com angulação, mas sem arriscar muito, para ver o que a adversária faria. Deu certo. Dois games depois, a alemã virou dentro do primeiro set, fechou em 6/3 e fez com que Stephens quebrasse a raquete.

A norte-americana, a partir daí, perdeu a cabeça. Ela chegou a chamar a treinadora duas vezes - uma ainda no primeiro set após tomar a segunda quebra, reclamou muito com o seu box e passou a errar ainda mais. Maria também não fez uma exibição 100% precisa, tanto que voltou a perder seu saque uma vez na segunda parcial e teve dificuldades nos games em que confirmou o serviço. Porém, a alemã sem dúvida foi mais consistente que a adversária, e com mais três quebras, ela aplicou 6/2 e faturou a partida por 2 a 0.

Tatjana Maria avança agora para encarar a #50 Yafan Wang. A chinesa também despachou uma tenista da casa na terceira rodada, a #26 Danielle Collins, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/1.