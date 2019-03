Kyrgios entra em mais confusões, mas vence Lajovic com facilidade e avança em Miami

O #33 Nick Kyrgios está nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami, disputado nos Estados Unidos. O australiano venceu, em jogo rápido de 59 minutos, o #44 Dusan Lajovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, neste domingo (24).

Kyrgios dominou a partida por completo. O tenista jogou de uma maneira muito natural e firme. Além do já famoso saque potente, ele ainda abusou de fortes golpes de forehand e de uma leitura impecável do saque do adversário. Em todo o duelo, obteve 25 bolas vencedoras e um aproveitamento de 87% na devolução.

Logo no segundo game de serviço de Lajovic, o australiano já conseguiu uma quebra e abriu 3/1. Justamente nesse momento, veio à polêmica. Kyrgios mais uma vez sacou 'por baixo' e foi vaiado no estádio, principalmente por um torcedor em específico que estava bem próximo à quadra. O tenista começou a discutir com o membro da plateia e o 'papo' foi se estendendo por alguns pontos, até que o rapaz que estava sentado foi forçado a se retirar pela organização do torneio.

Como de costume, o número 33 do mundo ainda discutiu com o árbitro de cadeira após o primeiro game do segundo set - nesse momento, ele já havia aberto 1 a 0 com vitória por 6/3 na primeira parcial. Kyrgios disse ter pedido desafio logo depois do último ponto, mas o juiz afirmou não o ter ouvido.

Apesar de toda essa confusão, quem perdeu a cabeça foi o sérvio. A situação, juntamente do fato de estar atrás no placar, parece tê-lo deixado ainda mais nervoso, e o adversário se aproveitou disso. O australiano passou a devolver o saque de Lajovic ainda mais na frente e o oponente ficou sem respostas. O resultado disso gerou três quebras a favor do favorito, que faturou o set por 6/1 em breves 26 minutos, e faturou mais uma vitória.

Nick Kyrgios tem pela frente agora no Miami Open o #13 Borna Coric, que teve muito trabalho para eliminar o #40 Jeremy Chardy na terceira rodada por 2 sets a 1, após mais de duas horas e meia de partida.