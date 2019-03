Thompson surpreende mais uma vez, elimina Dimitrov e vai às oitavas do Masters 1000 de Miami

O #77 Jordan Thompson voltou a surpreender no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Depois de eliminar o russo Karen Khachanov, o australiano utilizou muito bem a estratégia de subir à rede e despachou o búlgaro #29 Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, com duplo 7/5, em 1h47 de partida.

O jogo começou com uma quebra para cada lado. A partir daí, a partida seguiu disputada e com muitas trocas de bola. Enquanto Dimitrov buscava ser agressivo, Thompson acreditava na consistência para surpreender o adversário. E funcionou. No 12° game, o australiano contou com erros bobos do búlgaro, obteve outro break e fechou a parcial em 7/5.

Embalado, Thompson conseguiu uma quebra de saque logo no início do segundo set e abriu 3/1. Porém, apresentou uma queda de intensidade e viu Dimitrov reagir. Com dois breaks conquistados, o búlgaro virou o placar para 5/4. Entretanto, sentiu a pressão quando sacou para a parcial e foi quebrado de zero. Assim como no set anterior, perdeu seu serviço no 12° game e, consequentemente, o jogo. Aproveitando-se das falhas do ex-top 3, o australiano decretou a vitória novamente por 7/5.

Nas oitavas de final do Miami Open, Thompson encara o vencedor do duelo entre o sul-africano #7 Kevin Anderson e o português #41 João Sousa, que se enfrentam nesse momento.