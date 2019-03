Federer leva susto, mas domina Krajinovic e vai às oitavas do Masters 1000 de Miami

Vindo de estreia complicada no Masters 1000 de Miami, o suíço #5 Roger Federer precisou suar a camisa mais uma vez para vencer o sérvio #103 Filip Krajinovic por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em 1h32 de partida. Com o resultado, o tricampeão do torneio segue vivo em busca de mais um título do torneio norte-americano.

O primeiro set foi disputadíssimo, com os dois tenistas sacando firme e arriscando nas devoluções. Krajinovic começou melhor e conquistou a vantagem logo no terceiro game, mas na sequência, viu Federer devolver a desvantagem para igualar o placar em 2/2. A parcial seguiu equilibrada até o 12° game, quando o suíço aplicou bons golpes e conseguiu a quebra decisiva, fechando em 7/5.

Federer voltou embalado pela reação no set anterior e buscou o break logo no segundo game, abrindo 3/0 na parcial. Mesmo não estando no seu melhor dia, o cabeça de chave número quatro manteve a vantagem mínima e fechou o jogo com tranquilidade em 6/3.

Nas oitavas do Miami Open, Federer vai encarar o vencedor do confronto entre o russo #15 Daniil Medvedev e o norte-americano #58 Reilly Opelka, que estão se enfrentando neste momento.