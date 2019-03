Tsitsipas derrota Mayer em dois sets e garante última vaga nas oitavas de Miami

O #10 Stefanos Tsitsipas está nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Na terceira rodada, o grego derrotou o #62 Leonardo Mayer por 2 sets a 0, com um duplo 6/3 em uma hora e trinta e seis minutos.

Tsitsipas foi muito preciso em seu serviço no duelo e não deu nenhuma chance ao oponente. Ele colocou 68% de primeiro saque em quadra, ganhando 78% dos pontos nesse cenário. Além disso, não cedeu um break point sequer em toda a partida.

O primeiro set foi um 'massacre' do grego. O placar da parcial somente não foi mais vasto por várias oportunidades desperdiçadas por ele. Em quase todos os seus games de serviço, Mayer foi ameaçado. O argentino simplesmente não conseguia aplicar seu jogo com consistência. Tsitsipas teve sete break points desperdiçados, mas aproveitou um e fechou a parcial em 42 minutos.



A segunda etapa foi mais equilibrada. O número 62 do mundo reencontrou seu jogo e deu muito trabalho ao favorito. Os dois são tenistas que gostam de bater bem na bola, e fizeram isso muito bem no segundo set. Foi um duelo acirrado até o 4/4, quando Tsitsipas conseguiu finalmente a vitória com o oponente sacando, após insistir muito em um longo game. Foi uma quebra na hora exata, e assim, o grego só precisou confirmar para faturar o confronto.

Com o triunfo, Stefanos Tsitsipas preenche a última vaga para as oitavas de final do torneio. O seu adversário na próxima rodada será o #23 Denis Shapovalov.