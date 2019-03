Pliskova vence batalha contra Putintseva e avança em Miami

Em Miami, após uma batalha de 2h10 de jogo, a tcheca #7 Karolina Pliskova bateu a cazaque #44 Yulia Putintseva por 2 a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 7/5. Este foi 15º jogo de 3 sets que a tcheca enfrenta na temporada, dos quais venceu 11, incluindo o de jogo.

No primeiro set, Putintseva aproveitou os muitos erros da rival para abrir uma confortável de 5-0, após quebrar três vezes o serviço da adversária. Apesar de ter devolvido uma das quadras, Pliskova não teve força de reação e acabou sendo batida por 6/2.

De ânimo renovado e apresentando um nível melhor no segundo set, a ex-número 1 do mundo conseguiu fazer entrar seu saque, conquistou 4 aces e 70% de aproveitamento de seu serviço. Apesar de ter feito jogo duro e resistido ao ímpeto da adversária, Putintseva acabou sucumbindo à pressão da tcheca, mesmo que tenha quebrado primeiro o serviço de Pliskova. Com três quebras conquistadas, Pliskova confirmou a vitória no set por 6/3 e empatou a partida em 1-1.

Na última parcial, muito equilíbrio. Mesmo tendo aberto vantagem em 3-1, Pliskova enfrentou dificuldade para confirmar a vitória. A tcheca foi quebrada no sexto game do set e teve que suar bastante para resistir as bolas baixas e aos balões de Putintseva. No fim, vitória de Pliskova por 7/5.

Com a vitória, Karolina Pliskova já garante a defesa dos 215 pontos do ano passado, já que garantiu vaga nas quartas de final da competição, mesma fase em que chegou no ano passado. A adversária será a jovem compatriota #59 Marketa Vondrousova, que bateu a graga #62 Tatjana Maria por 2 sets a 0. O duelo está marcado para ocorrer na próxima quarta-feira (27), às 12h, horário de Brasília.