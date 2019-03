Coric vence Kyrgios e enfrentará Auger-Aliassime nas quartas do Masters 1000 de Miami

O #11 Borna Coric segue vivo no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. O croata venceu o australiano #33 Nick Kyrgios por 2 sets a 1, mais uma vez de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, em 1h58 de partida. Com o resultado, o tenista da Croácia volta às quartas de final do torneio, assim como em 2018.

O primeiro set foi franco, com os dois tenistas agressivos e buscando a vantagem na partida. Consistente nas devoluções, Coric conseguiu a quebra de saque logo no quarto game e abriu 3/1. Porém, logo em seguida, Kyrgios devolveu devolveu a desvantagem. No décimo game, o australiano aplicou bons golpes, conquistou mais um break e fechou a parcial em 6/4.

Apesar da derrota no set anterior, Coric melhorou o saque e seguiu firme nas trocas de bola. No sexto game, o crota aproveitou os erros displicentes de Kyrgios e conseguiu a vantagem, abrindo 5/2. Irritado, o australiano quebrou a raquete e se perdeu no confronto. Na sequência, o número 11 sacou bem e fechou a parcial sem dificuldades em 6/3.

O panorama se manteve no set decisivo. Coric seguiu sólido nas trocas de bola e aproveitou os erros de Kyrgios para emplacar duas quebras de saque, abrindo 5/2 na parcial. Sacando para a vitória, o croata comandou os pontos e selou o triunfo por 6/2.

Pelas quartas de final, Coric enfrentará o jovem canadense #57 Felix Auger-Aliassime, que venceu o georgiano #19 Nikoloz Basilashvili por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (4) e 6/4. O confronto acontece nesta quarta (27), às 14h (de Brasília).