Vivendo grande fase, Auger-Aliassime vence Basilashvili e vai às quartas do Miami Open

Promessa do tênis de seu país, o #57 Félix-Auger Aliassime segue em grande ascensão no circuito. Após começar este ano fora do top 100 do ranking da ATP, o jovem de 18 anos - que foi vice-campeão do Rio Open - vem acumulando grandes resultados e, atualmente, já está quase entre os 40 primeiros do mundo.

Nesta terça (26), o canadense, que veio do qualifying, conquistou uma grande vitória sobre o georgiano #19 Nikoloz Basilashvili por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (4) e 6/4, em 1h36 de partida, e se garantiu nas quartas de final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, seu melhor resultado da carreira em um torneio deste nível.

O primeiro set foi disputadíssimo. Com muitas trocas de bola e pancadas do fundo da quadra, os tenistas equilibraram as ações a todo momento. Após uma quebra para cada lado, a decisão foi para o tie-break, onde Auger-Aliassime conquistou uma mini quebra que acabou sendo crucial. Sacando com 6-4 no placar, fez valer a vantagem obtida e fechou em 7/6 (7-4).

O duelo seguiu bem parelho na segunda parcial. Tanto Félix (83%) quanto Basilashvili (80%) tiveram ótimo aproveitamento com o 1º serviço em seus games de saque. Assim como no set anterior, prevaleceu quem soube aproveitar melhor as oportunidades nos momentos decisivos. Com um break a mais que o georgiano, o canadense decretou a vitória por 6/4 e comemorou muito.

Embalado e com a confiança lá em cima, Auger-Aliassime enfrentará o #13 Borna Coric nas quartas de final do Miami Open. Em sua partida das oitavas, o croata bateu o polêmico australiano #33 Nick Kyrgios por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 6/2.