Auger-Aliassime derrota Coric, avança às semis em Miami e alcança melhor resultado da carreira

O #57 Felix Auger-Aliassime está na semifinal do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Com campanha iniciada no qualifying, o canadense chega longe e atinge a maior marca de sua carreira em um torneio de nível Masters 1000 ou ‘maior’, ou seja, Grand Slam. Para avançar, ele derrotou o #13 Borna Coric por 2 sets a 0 nas quartas de final, com parciais de 7/6(3) e 6/2.

O jogo teve dois momentos distintos. O primeiro set foi completamente equilibrado, tanto que, dos 99 pontos disputados, 51 foram para Auger e 48 para Coric, com o tie-break colaborando muito para essa - pequena – diferença.

No início, os dois tenistas confirmavam seus serviços rapidamente, e a partida chegou logo ao 4/4. A partir daí, as trocas de bola e os games foram muito disputados e longos, até o desempate. O croata chegou a demorar 11 minutos para empatar o placar em 5/5 em certo momento. No tie-break, Auger foi mais preciso e aproveitou as duas oportunidades de mini-break que teve, para fechar em 7-3 e faturar a parcial.

O segundo set foi um verdadeiro passeio do número 57 do mundo. Frustrado com o resultado da primeira etapa, que o fez até jogar a raquete no chão, Coric retornou frustrado e passou a errar muito. Em toda a partida, aliás, ele teve 38 erros não-forçados, 15 a mais do que o canadense.

Auger se aproveitou do momento instável do adversário, pressionou ainda mais e conseguiu abrir 4/0 em pouco tempo. Por pouco, o tenista não aplica um pneu; nos únicos dois games de serviço em que confirmou, o oponente mesmo assim teve trabalho e quase cedeu. Com a bela vantagem, o ‘qualifyer’ apenas administrou o jogo até o final, para faturar o set por 6/2 e confirmar o triunfo em 2 a 0.

O jovem de 18 anos vai tentar continuar fazendo história agora em busca de uma vaga na final do Masters 1000 de Miami. Para atingir esse objetivo, ele vai ter que passar pelo atual campeão do torneio, o #9 John Isner. O dono da casa derrotou o #25 Roberto Bautista Agut, algoz de Djokovic nas oitavas, com mais uma vitória em dois tie-breaks.