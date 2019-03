Pliskova passa por compatriota Vondrousova e alcança semifinal em Miami

Em duelo de tenistas tchecas, válido pelas quartas de final do WTA Premier Mandatory de Miami, a número sete do mundo, Karolina Pliskova, bateu a jovem #59 Marketa Vondrousova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, após 1h21 minutos de jogo, nesta quarta-feira (27).

Apesar da vitória em sets diretos, Pliskova não teve facilidade para vencer a adversária. No primeiro set, conseguiu quebrar o serviço da adversária apenas uma vez, mas com seu bom primeiro serviço conseguiu fechar em 6/3.

No segundo set, Vondrousova começou na frente, abrindo 3/0, mas não conseguiu sustentar a vantagem. Pliskova impôs seu jogo e, além de devolver a quebra sofrida, conseguiu mais uma, o que possibilitou a vitória por 6/4 e 2 sets a 0.

Com a vitória de hoje, a tcheca volta, no mínimo, ao top cinco do ranking, podendo chegar a vice-liderança em caso de título no Miami Open. Para isso, precisa, primeiro, passar pela romena #3 Simona Halep, em duelo de duas ex-número um do mundo. O duelo está previsto para esta quinta-feira (28), às 22h, horário de Brasília.