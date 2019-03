Atual campeão, Isner vence Auger-Aliassime e está na final do Masters 1000 de Miami

O atual campeão do Masters 1000 de Miami segue firme em busca do bicampeonato do torneio norte-americano. O anfitrião #9 John Isner venceu o canadense #57 Felix Auger-aliassime por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (3) e 7/6 (4), em 1h54 de partida.

O primeiro set foi disputadíssimo, com os dois tenistas sacando firme e buscando a vantagem na parcial. Auger-Aliassime começou melhor e conquistou o break no sétimo game, abrindo 5/3. Sacando para fechar, o jovem canadense se precipitou nos pontos e viu Isner igualar a partida em 5/5. Com o jogo empatado, o vencedor foi decidido no tiebreak.

O game decisivo começou com duas mini quebras para cada lado. Mais experiente, o norte-americano calibrou o saque e se manteve firme nas trocas de bola para conquistar mais duas vantagens para fechar a parcial em 7/6 (7-3).

Precisando reagir no confronto para se manter vivo no torneio, Auger-Aliassime continuou agressivo na partida. Agressivo nas devoluções, o jovem canadense conseguiu o break no sexto game e abriu 5/2. Assim como na parcial anterior, Isner reagiu no momento decisivo e empatou a partida em 5/5. E mais uma vez, o vencedor foi decidido no game desempate.

O atual campeão começou melhor e conquistou uma mini quebra logo no primeiro ponto, abrindo 3/0. Isner se manteve sólido para segurar a vantagem no tiebreak e sacando firme, selou a vitória por 7-4.

Na grande decisão do Miami Open, Isner vai encarar o vencedor do confronto entre o suíço #5 Roger Federer e o canadense #23 Denis Shapovalov.