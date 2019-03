Em jogo de alto nível, irmãos Bryan vencem Melo/Kubot e avançam à final em Miami

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot se despediram de forma dramática do Masters 1000 de Miami. Enfrentando os irmãos Bob e Mike Bryan, dupla mais vencedora da história do circuito (117 títulos), os cabeças de chave número 1 desperdiçaram três match points, cometeram duplas faltas cruciais e acabaram derrotados por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7), 6/7 (8) e 14/12, em 2h28 de uma partida de altíssimo nível.

Em um duelo disputado do início ao fim, o vencedor foi decidido nos mínimos detalhes. Sacando com firmeza e fechando a rede com maestria, as duas duplas não deram trégua em nenhum momento, proporcionando aos expectadores um jogo fantástico. Destaque para o brasileiro Marcelo Melo, que saiu de quadra com um desempenho extremamente louvável.

Depois de salvarem set points na primeira parcial e ainda assim saírem derrotados, Melo e Kubot precisaram virar o segundo tie-break para se manterem vivos na partida. A dupla salvou três match points, um deles contando com uma dupla falta dos norte-americanos, e, com uma devolução incrível do polonês, levaram a decisão para o match tie-break.

Assim como nas parciais anteriores, o 'Girafa' e seu parceiro saíram atrás no placar. Os irmãos Bryan chegaram a liderar por 5/2, mas a dupla do brasileiro reagiu novamente e abriu 9/6, tendo três oportunidades de concretizar o resultado. Porém, assim como os adversários, esbarram na dupla falta e desperdiçaram todas as chances. A parcial de desempate seguiu lá e cá, até que Kubot voltou a errar dois saques em sequência e deu a vitória por 14/12 aos donos da casa.

Na decisão do Miami Open, Bob e Mike Bryan terão pela frente o grego Stefanos Tsitsipas (top 10 em simples) e o holandês Wesley Koolhof, surpresas do torneio, que batem o croata Ivan Dodig e o francês Edouard Roger-Vasselin por 6/3, 6/7 (2) e 10/8.