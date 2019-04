Bencic estreia com vitória fácil contra Aiava em Charleston

A chave principal do Volvo Car Open, primeiro torneio de terra batida da temporada, arrancou na tarde desta segunda-feira (1º). A #21 Belinda Bencic, que nunca morreu de amores pelo sabiro, venceu a qualifying #205 Destanee Aiava por 6/3 e 6/0, em apenas 55 minutos.

Apesar de se tratar de um encontro de jovens tenistas, a experiência de Bencic foi, sem dúvidas, parte importante na vitória contra a australiana.Belinda fez boa exibição em sua estreia, sem se prolongar muito, para já descansar e esperar a segunda ronda.

Ao todo foram disputados 12 break points - sete deles foram convertidos (set inicial: games um, três, oito e nove; segundo set: games dois, quatro e seis). Vencic sofreu uma única quebra, quando servia para o primeiro set (quebra de 40-0) e depois disso não enfrentou qualquer break point. No segundo match point, no serviço de Aiava, a seed de número nove confirmou o ponto, o set e o lugar na segunda ronda do torneio.

Ao todo foram disputados 89 pontos. Bencic venceu 11 deles disparando winners e ganhou 24 de graça com os erros de Aiava. A australiana, por sua vez, disparou 15 winners e ganhou oito pontos gratuitos da adversária.

Com a boa estreia em cima da jovem australiana, Belinda soma sua 18ª vitória na temporada, e perdeu apenas quatro jogos. Vale lembrar que Bencic também joga em dupla no torneio, com a melhor amiga Krystina Pliskova. Juntas estreiam jogando com a dupla cabeça de chave três formada por Raquel Atawo e Katarina Srebotnik.

No simples, a suíça avança e disputa com a americana #148 Allie Kiick uma vaga para às oitavas do WTA Premier de Charleston. Kiick surpreendeu a francesa #53 Pauline Parmentier, vencendo por 6/3 e 6/0, em 1h05.