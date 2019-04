Azarenka passa com tranquilidade por Kato na estreia em Monterrey

Em busca de seu primeiro título de simples desde 2016, a #67 Victoria Azarenka confirmou seu amplo favoritismo e venceu na estreia a qualifier #514 Miyu Kato no WTA de Monterrey. Nesta terça-feira (2), a bielorrussa precisou de 1h15 para fazer 6/4 e 6/1 e eliminar a japonesa, que costuma disputar os grandes torneios apenas em duplas.

A ex-número um do mundo largou abrindo 2/0 de cara, mas acabou sofrendo o empate no primeiro set no único game em que enfrentou break points em toda a partida. Na sequência, porém, recuperou a quebra de vantagem e confirmou seus serviços com segurança para fechar a parcial em 6/4, após 41 minutos.

Com um ótimo aproveitamento de 80% de pontos ganhos no primeiro serviço, Azarenka teve poucas dificuldades no segundo set. A bielorrussa só perdeu cinco pontos no saque em toda a parcial, e conseguiu duas quebras para vencer quatro games seguidos e abrir 4/1. A consistência no serviço da bielorrussa foi demais para Kato, que cedeu a segunda parcial por 6/2, em 34 minutos.

Após a partida, Azarenka se mostrou feliz em finalmente fazer sua primeira aparição em Monterrey, destacou as dificuldades de enfrentar uma adversária que não conhecia o estilo de jogo e disse que espera que 'esquente um pouco' nos próximos dias de competição.

Cabeça de chave número cinco, Azarenka avança no Abierto GNP Seguros para enfrentar a cazaque #107 Zarina Diyas, que passou na estreia pela wildcard #243 Renata Zarazúa.