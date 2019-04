Atual campeã, Bertens passa por cima de Trevisan e estreia com vitória fácil em Charleston

A #6 Kiki Bertens está na terceira rodada do WTA Premier de Charleston, disputado no saibro, nos Estados Unidos. A holandesa estreou com vitória fácil sobre a qualifier #159 Martina Trevisan por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Saindo de bye na primeira rodada, Bertens começou seu jogo inaugural no torneio de maneira nervosa, assim como a adversária. As duas pareciam se estudar muito ainda, nos primeiros games, e não conseguiam mandar no seu saque. Os pontos ganhos variavam de lado. Foram três quebras nos primeiros cinco games.

Desses três ‘breaks’, dois foram a favor da holandesa, que a partir dali passou a jogar um tênis quase perfeito. Ela entendeu que a oponente não estava em dia muito inspirado, cometendo muitos erros não-forçados – foram 21 no total, dez a mais que Bertens - e se aproveitou disso.

A estratégia foi passar a bola para o outro lado com mais segurança, mas sem deixar de angular e fazer com Trevisan corresse. A número seis do mundo foi tão precisa que teve 80% e 64% de pontos ganhos com o primeiro saque e com a primeira devolução, respectivamente. Ela foi ainda mais decisiva nos pontos importantes, garantindo seis dos sete break points que teve a favor.

Desse modo, foi só uma questão de tempo para que Kiki Bertens levasse o triunfo. No primeiro set, ela manteve a liderança e ainda aumentou a vantagem com mais uma quebra, para fazer 6/2. No segundo set, foram três vitórias no serviço da adversária; duas logo de cara para já abrir 4/0, e caminhar para um tranquilo 6/1. Em uma hora cravada, a holandesa obteve a conquista da partida.

Bertens segue no objetivo de defender seu título no Volvo Car Open do ano passado. Para isso, na terceira rodada, ela terá que passar pela vencedora do duelo entre a #50 Maria Sakkari e a #72 Andrea Petkovic.