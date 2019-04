Kerber supera Kucova e avança em Monterrey

Em sua estreia no WTA de Monterrey, no México, a alemã #5 Angelique Kerber sofreu mais do que deveria, mas bateu a eslovaco #291 Kristina Kucova por 2 sets a 0. Com parciais de 7/6(4) e 6/2, em 1h33 minutos de jogo, a cabeça de chave número um superou a estreia no torneio nesta terça-feira (2).

Após abrir 3/0 no primeiro set, parecia que Kerber não encontraria nenhum tipo de dificuldade no jogo. Mas com uma grande instabilidade de ritmo, como ocorreu no Mandatory de Miami, acabou cedendo o empate no 4/4 e, mesmo tendo chance de sacar para o jogo no 12º game, acabou tendo que ir para o tiebreak do set, onde, aí sim, venceu por 7/6(4).

No segundo set, a alemã apresentou o jogo que já é de conhecimento geral. Com muita consistência e força em seu forehand, a ex-número um do mundo, quebrou o serviço da adversária três vezes e venceu por 6/2.

Na próxima rodada do Abierto GNP Seguros, Angelique Kerber enfrentará a tcheca #109 Karolina Muchova, de quem venceu, há menos de duas semanas, em Miami. O duelo está previsto para acontecer nesta quinta-feira (4).