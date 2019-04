Passeio de bicicleta em Monterrey: Pavlyuchenkova massacra Jorovic em 52 minutos

A #33 Anastasia Pavlyuchenkova é mais uma a garantir vaga às quartas de final do WTA de Monterrey, no México. A russa conseguiu o avanço após passar por cima da #100 Ivana Jorovic, aplicando uma "bicicleta" (dois ‘pneus’ – 6/0) em 52 minutos de partida. Até agora no torneio, ela somente perdeu três games.

Foi um verdadeiro "massacre". Pavlyuchenkova mandou no jogo desde o início. Com um forte saque, devolução precisa, e golpes potentes e profundos, ela fez com que a adversária mal encostasse na bola. Jorovic teve cinco winners em todo o confronto; a russa teve 20.

A vencedora até registrou mais erros não-forçados (12) do que a oponente (oito), resultados de seu estilo agressivo, mas foi decisiva nos pontos importantes. Ela aproveitou seis de nove oportunidades de quebra, e salvou as duas que teve contra.

O primeiro set acabou em 23 minutos, e o segundo rapidamente apresentou 3/0 na liderança para a cabeça de chave número 3. Jorovic simplesmente não tinha resposta para o jogo quase perfeito que a adversária apresentava; tanto que resolveu chamar o seu treinador. Após a conversa, a sérvia teve suas primeiras chances no serviço da russa. Porém, a adversária se recuperou.

Assim, foi questão de tempo para que a número 33 do mundo confirmasse a vitória histórica. Ela é apenas a segunda tenista feminina a conseguir o feito esse ano. A outra foi a compatriota Maria Sharapova, que obteve vitória com duas parciais de 6/0 contra a britânica Harriet Dart, na primeira rodada do Australian Open.

Pavlyuchenkova avança agora às quartas de final do WTA de Monterrey e fica no aguardo para ver se enfrenta a #107 Zarina Diyas ou então se fará duelo de grande potência contra a #67 Victoria Azarenka.