Bencic segue embalada, passa por Townsend e avança às quartas de Chasleston

Iniciando o dia de competição na Volvo Car Stadium, quadra central do WTA Premier de Charleston, a #21 Belinda Bencic enfrentou a #83 Taylor Townsend nas oitavas de final do torneio. Nesta quinta-feira (4), a suíça venceu pelas parciais de 6/2 e 7/5, em 1h23, para avançar à primeira quarta de final em de terra batida na temporada 2019.

Depois de atropelar a #148 Allie Kiick, Bencic entrou em quadra com a cabeça erguida. A suíça é cabeça de chave 9 no torneio e tem feito uma campanha extraordinária até então. Townsend entrou em quadra com a moral de ter conquistado a maior vitória de sua carreira ao despachar a atual vice-campeã do torneio, a #15 Julia Goerges, em sets diretos.

Na primeira parcial, Bencic não deu muitas chances para que a americana pudesse criar pontos. A suíça quebrou nos games um e sete e não enfrentou qualquer break point durante os games de serviço. Em 32 minutos, a ex-número sete do mundo disparou 11 winners, cometeu sete erros não-forçados, zerou em aces e cometeu duas dupla faltas. Towensend, que não criou muito, fez seis winners, cometeu 11 erro não-forçados e zerou em ace/dupla falta.

A segunda parcial começou tranquila e equilibrada. Os momentos de clímax foram nos games sete e oito, onde aconteceram quebras beneficiando a suíça e a americana respectivamente. No 11º game, Townsend cometeu erros no serviço e acabou sendo quebrada, a seguir Bencic serviu com eficiência para a partida.

Ao todo, Bencic marcou 23 winners e cometeu 11 erros não-forçados, zerou em ace e cometeu duas dupla faltas, enquanto Townsend disparou 21 winners, cometeu 23 erros não-forçados, marcou os dois aces visto na partida e cometeu uma dupla falta.

Com a vaga garantida nas quartas de final do Volvo Car Open, Bencic pega a #53 Petra Martic, que venceu em três sets a #81 Jessica Pegula.