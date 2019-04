Keys se impõe, elimina Ostapenko e assegura vaga nas quartas do Premier de Charleston

Com ótima postura, a #18 Madison Keys superou a #31 Jelena Ostapenko e manteve-se viva no saibro verde do WTA Premier de Charleston. Nesta quinta-feira (4), a estadunidense se recuperou de desvantagem no set inicial e fechou com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h17. Este foi o segundo entre as ex-top 10 do mundo, e a segunda vitória de Keys.

Ostapenko começou bem a partida, quebrando Keys logo de cara e mantendo a vantagem até o sexto game, quando a estadunidense conseguiu fazer 3/3. A cabeça de chave número oito chegou a vencer quatro games seguidos, tendo a possibilidade de sacar para o set em 5/3, mas cedeu o serviço para a letã. Mesmo assim, a dona da casa se manteve firme e, vencendo os últimos seis pontos do set fechou em 7/5, após 44 minutos.

A segunda parcial começou sem quebras, nem break points até o sexto game. Aí, Ostapenko se atrapalhou, cedeu 0-40 e foi quebrada. Keys, sem ceder nenhuma chance de quebra durante a parcial, venceu 79% de pontos no seu primeiro serviço durante o set e se impôs. Com um winner de devolução, buscou a segunda quebra na série e garantiu a vaga às quartas com um 6/2, em 33 minutos.

Na próxima rodada do Volvo Car Open, Keys pode fazer mais uma reedição na final do US Open 2017 contra a sua amiga, #8 Sloane Stephens, que enfrenta nas oitavas a #39 Ajla Tomljanovic.