Azarenka passa por Diyas e segue para enfrentar Pavlyuchenkova em Monterrey

Fazendo sua partida de oitavas de final na quadra central do WTA de Monterrey, a bielorrussa ex líder de ranking #67 Victoria Azarenka confirmou o favoritismo e passou pela a cazaque #107 Zarina Diyas. Nesta quinta-feira (4), Azarenka fechou com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h09.

Desde que se tornou mãe, Azarenka tem sofrido com derrotas prematuras nos torneios em que tem competido, mas nem por isso deixa de mostrar boa forma nas partidas que joga. Dessa vez no México, a mamãe tem feito boas exibições - favorecida pela chave favorável -, e está pela segunda vez nas quartas de final de um WTA no ano.

Em apenas 67 minutos, Azarenka venceu 60 dos 99 pontos disputados (61%), marcando 22 winners, dois aces e 16 erros não-forçados. Diyas, de 25 anos, marcou 12 winners, 18 erros não-forçados, disparou ace e cometeu três dupla faltas.

Com a sólida vitória em cima da cazaque, Azarenka avança às quartas de final do Abierto GNP Seguros e enfrenta agora #33 Anastasia Pavlyuchenkova, tricampeã do torneio, e que atropelou nas oitavas a #100 Ivana Jorovic ,com duplo 6/0. Pavlyuchenkova perdeu apenas três games nas duas partidas que fez até agora.