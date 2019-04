Maior favorita em Monterrey, Kerber bate Muchova e alcança as quartas de final

Buscando uma vaga nas quartas de final do WTA de Monterrey, a alemã #5 Angelique Kerber bateu a tcheca #109 Karolina Muchova por 2 sets a 0. Nesta quinta-feira (4), a cabeça de chave número um fechou a partida com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h25 minutos de jogo.

Diferentemente do que ocorreu no WTA Premier Mandatory de Miami, onde ambas se enfrentaram pela primeira vez, Kerber não teve tantas dificuldades para despachar a adversária. Com seu firme forehand e aproveitando os erros de Muchova, a ex-número um do mundo conseguiu fechar o primeiro set em 6/3, após ter um seguro primeiro serviço e ter quebrado o serviço da adversária no sexto game.

Na segunda parcial, um pouco mais de dificuldade do que na primeira para a alemã. Consistente na defesa, onde salvou quatro break points, e letal no ataque, Kerber, apesar de quebrada uma vez, quebrou duas vezes o serviço de Muchova e fechou o set em 6/4, em 45 minutos.

A vitória faz com Kerber alcance as quartas de final do Abierto GNP Seguros, onde enfrentará a belga #58 Kirsten Flipkens. O duelo será realizado nesta sexta-feira (05), às 22h, horário de Brasília. Será o terceiro duelo entre elas no circuito profissional, tendo a alemã vencido os dois primeiros.