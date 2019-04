Kerber tem noite de gala e passa por cima de Flipkens para chegar à semifinal em Monterrey

A #5 Angelique Kerber é mais uma tenista classificada para a semifinal do WTA de Monterrey, no México. A alemã garantiu vaga após vencer com facilidade a #58 Kirsten Flipkens por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h08, nesta sexta-feira (5).

Kerber mandou na partida do início ao fim. A jogadora abandonou seu estilo defensivo e jogou um tênis agressivo, potente e muito preciso. Somente no primeiro set, ela teve 13 bolas vencedoras e um aproveitamento de 68% no primeiro saque. Além disso, em todo o duelo, a alemã não teve nenhum break point contra.

Enquanto isso, Flipkens teve uma péssima noite. Ela simplesmente não conseguia aplicar seu jogo em quadra. Seus golpes de backhand eram apenas realizados através de slice, e assim, não tinha como pressionar a adversária, que estava inspirada. Destaque também para os péssimos números na devolução: apenas 20% de pontos ganhos.

Com esse cenário, Kerber comandou o confronto. Ela demorou um pouco para ler adequadamente o serviço da adversária, mas a partir do 2/2 no primeiro set, o fez com frequência e qualidade. Naquela parcial, ela venceu todos os games restantes e fechou em 6/2, após 27 minutos.

No intervalo, a cabeça de chave número um pediu atendimento por conta de dores no punho, mas retornou normalmente. Na segunda etapa, seguiu confiante e quebrou logo no segundo game de serviço da adversária. A partir desse momento, Flipkens até conseguiu manter o seu saque e se manter no jogo, mas nada que fizesse com que tivesse chances de ganhar. A pequena vantagem era tudo de que a alemã precisava: ela continuou sacando sem sofrer risco algum, segurou a liderança e confirmou o set com vitória por 6/4, faturando a partida por 2 a 0.

Kerber continua, assim, atrás do título ao avançar para a semifinal. Em busca de vaga na decisão do Abierto GNP Seguros, ela vai enfrentar a #67 Victoria Azarenka, que derrotou a #33 Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0 nas quartas, com direito a pneu. A alemã só venceu um de oito confrontos contra Azarenka.